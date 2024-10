“Scopro Caltanissetta pedalando”, il 27 ottobre appuntamento con la mobilità sostenibile e la cultura: ecco il percorso

Una domenica all’insegna del movimento all’aria aperta e delle bellezze storiche e paesaggistiche che offre il nostro territorio.

“Scopro Caltanissetta Pedalando” offrirà l’opportunità di salire sul sellino della propria bicicletta (elettrica o muscolare) e mettersi a ruota di un folto gruppo di partecipanti per (ri)scoprire i luoghi di interesse della città nissena e vivere una giornata di divertimento e benessere fisico.

L’iniziativa, promossa da Lions Club Caltanissetta in collaborazione con l’ASD Fina Bike Academy e con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, è nata appunto con la finalità di implementare la mobilità sostenibile e di concepire un piacevole percorso di circa 10 km in grado di valorizzare diversi siti culturali.

La partenza è prevista alle 9:30 di domenica di 27 ottobre in Piazza Garibaldi, da cui prenderà il via un itinerario che comprenderà diverse tappe da approfondire, come l’Abbazia di Santo Spirito e il quartiere Angeli, ammirando il Castello di Pietrarossa e scoprendo nei dettagli il quartiere Arabo anche con la guida dei volontari della Pro Loco di Caltanissetta.

La pedalata non competitiva è aperta a tutti e pensata per tutte le età, in particolare dai 7 anni in su, e nei primi 4 km anche i più piccoli saranno protagonisti attraverso il coinvolgimento delle associazioni locali del mondo a due ruote.

Sono in programma anche momenti di ristoro e conviviali sia lungo il tragitto che all’arrivo, previsto anch’esso in Piazza Garibaldi, dove a fine mattinata si concluderà l’evento. L’ASD Fina Bike ha predisposto anche dei gadget con cui omaggiare i partecipanti.

“L’Amministrazione ha sposato ancora una volta il progetto del Lions Club in merito alla promozione della città e dell’attività sportiva – ha dichiarato l’assessore con delega allo Sport e agli Eventi Salvatore Petrantoni.

Qualche settimana fa l’utilizzo della pista ciclabile attraverso le bici elettriche ha coinvolto diversi cittadini nello sperimentare questi mezzi di ultima generazione con pedalata assistita.

Con questa ulteriore iniziativa aggiungeremo allo sport e all’attività fisica anche la riscoperta della città. Il coinvolgimento delle associazioni locali e soprattutto di giovani e bambini è un valore sociale in più che l’Amministrazione intende promuovere con grande continuità”.

“L’appuntamento di domenica rappresenta uno dei molteplici passi dell’Amministrazione verso l’obiettivo primario della mobilità dolce – ha dichiarato Calogero Adornetto, assessore alla Mobilità.

A questo proposito, alla fine di questo mese procederemo con il bando di affidamento per la realizzazione di un collegamento viario e ciclabile di 26 km, che potrà rivoluzionare le abitudini, la visione culturale e la qualità della vita dei cittadini nisseni”.

Di seguito il percorso dettagliato:

Ore 09:30 | Partenza in Piazza Garibaldi

Corso Umberto

Via Redentore

Via Messina

Via Borremans

Via Paladini

Via Santo Spirito

Km 4

Chiesa Santo Spirito – Museo Archeologico

Ss122 bis via Santo Spirito

Ss122 via Xiboli

Via Sciascia

Via del Minatore

Via Maiorana

Sa 122 via Xiboli

Km 7

Amaro Averna

SS122 Caltanissetta

Via Medaglie d’oro

Via Angeli

Km 9

Cimitero

Via Angeli

Via Medaglie d’oro

Corso Vittorio Emanuele

Km 10

Ore 12:00/13:30 | Arrivo in Piazza Garibaldi