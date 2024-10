San Cataldo. Il sindaco Gioacchino Comparato ha annunciato che l’acqua è tornata potabile

SAN CATALDO. Buone notizie per l’utenza sancataldese. Il sindaco Gioacchino Comparato ha comunicato che l’ASP ha reso noto il rientro nei parametri previsti dalla legge per la potabilità dell’acqua, che pertanto è tornata ad essere potabile e ad essere anche utilizzabile per scopi alimentari.

Il sindaco ha provveduto immediatamente a disporre la revoca della precedente ordinanza con la quale aveva disposto il divieto di uso per scopi alimentari con una nuova ordinanza nella quale è stata disposta la revoca di quella precedente e l’uso potabile e per scopo alimentare dell’acqua.