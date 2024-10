San Cataldo. Il PD: “SP6, Via Carducci, Via Trento, sulle condizioni stradali il Sindaco non sa dare risposte”

SAN CATALDO. Riceviamo e pubblichiamo nota del PD di San Cataldo in merito alla questione legata alla viabilità.

“Il Partito Democratico di San Cataldo ha presentato in Consiglio Comunale due interrogazioni consiliari riguardanti due tratti stradali: la SP6 (il c.d. ponte di ferro) e Via Carducci-Via Trento.

La strada che collega il centro abitato di San Cataldo con il centro commerciale, presenta diversi punti in cui bisognerebbe intervenire, con buche e tratti pericolosi. Il Sindaco aveva annunciato più di un anno fa che sarebbe intervenuto ma ad oggi la situazione non è cambiata.

L’area tra la via Carducci e la via Trento, invece, è ormai tristemente famosa per gli allagamenti costanti, in occasione delle piogge abbondanti, che causano danni ai cittadini residenti e alle attività commerciali del luogo. Indubbiamente il problema è di lunga data, ma sono ormai trascorsi anni dell’insediamento di questa amministrazione e ancora non si è proceduto con lavori importanti per risolvere il problema.

“Purtroppo siamo rimasti ancora una volta sgomenti dalle risposte del Sindaco in Consiglio Comunale. Vengono annunciate soluzioni che avverranno in un futuro indefinito, senza spiegarci cosa si intende fare, quando e con quali investimenti. Tutto ciò che sottoponiamo al civico consesso ci viene detto che è importante, è prioritario, ma poi l’Amministrazione non risolve nulla.

Non possiamo più accettare nel 2024, dopo tre anni di amministrazione, frasi come “interverremo” o “tale intervento è prossimo alla definizione” o addirittura scuse accampate come il dissesto finanziario concluso già da due anni.

Abbiamo assistito anche allo sfogo social di persone vicine all’Amministrazione gridare allo scandalo per quanto si verifica in Via Carducci e non possiamo che condividere le parole dure contro chi ha la responsabilità, Sindaco e Giunta, e non si attiva.

Tutta la città ormai è stanca delle solite promesse e di essere presa in giro, si deve intervenire subito, per la sicurezza dei nostri concittadini. Al momento non ci resta che prendere atto dell’ennesimo fallimento del Sindaco Comparato”