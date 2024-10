San Cataldo. Concluso percorso formativo per gli alunni dell’Istituto Balsamo – Carducci con i consiglieri comunali

SAN CATALDO. Si è concluso il tour di formazione nelle scuole di Balsamo e Carducci per il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Lo ha reso noto il sindaco Gioacchino Comparato. Insieme ai consiglieri della prima commissione consiliare, tra cui Adriano Bella, Cinzia Naro, Bartolo Mangione e Maurizio Lombardo, e grazie al lavoro portato avanti dal Vicesindaco Marianna Guttilla, è stato possibile incontrare gli alunni delle classi quarta e quinta primaria e delle scuole secondarie di primo grado, avviando un percorso educativo di grande valore.

“Grazie alla collaborazione con insegnanti e referenti del progetto – ha sottolineato il sindaco – i ragazzi hanno potuto conoscere da vicino il funzionamento del consiglio comunale e ora sono pronti per affrontare l’esperienza del baby consiglio, un progetto che prosegue con successo dal suo lancio”.

Il primo cittadino ha poi concluso: “A gennaio si terranno le elezioni per scegliere il nuovo Baby Sindaco e i suoi consiglieri, una squadra di giovani che porterà avanti idee e progetti per la comunità. Siamo convinti che l’elezione del baby sindaco e del consiglio rappresenti un esempio vivo di cittadinanza attiva, un investimento prezioso per i cittadini di domani”.