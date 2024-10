Promozione. Il Niscemi non si ferma più; prima vittoria in campionato per il Serradifalco; pari Vigor Gela

Nel campionato di Promozione vincono il Serradifalco nel girone C e il Niscemi nel girone D. Solo un pari per la Vigor Gela nel girone D. Nel dettaglio, nel girone C importante vittoria per i falchetti che si sono imposti 2-4 sul San Pietro conquistando la loro prima vittoria in campionato. I gol dei falchetti tutti nella ripresa con Salvatore Di Marco, Yuri Di Marco, Mastrosimone e Saetta. Una quaterna di reti che ha permesso al Serradifalco di conquistare la prima vittoria in questo torneo e di portarsi a quota 6 in classifica.

Niscemi

Nel girone D continua la corsa solitaria in testa alla classifica del super Niscemi. La squadra di mister Comandatore ha piegato il Santa Croce 1-0 con una rete decisiva di Amaya. Con la vittoria di oggi il Niscemi s’è portato a quota 21 in classifica e guida il girone a punteggio pieno con 7 vittorie nelle 7 gare disputate. Al momento vanta 5 punti di vantaggio sulle vice capolista Megara e Pro Ragusa.

Sempre nel girone D pari casalingo per la Vigor Gela che ha impattato 2-2 con l’Acicatena. De Leonardis e Ndaye i marcatori di un match nel quale gli ospiti sono andati a segno con Carbonaro e Strano. La Vigor Gela al momento occupa il quinto posto in classifica con 13 punti.