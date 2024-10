Porsche presenta Macan, il suo primo SUV elettrico

Porsche presenta il secondo modello a trazione completamente elettrica puntando su uno dei modelli più venduti, la nuova Macan.

A dieci anni dal debutto, la Porsche Macan si avvia verso la seconda generazione, ora in versione completamente elettrica. I motori elettrici sincroni a magneti permanenti (PSM) di ultima generazione che muovono la nuova Macan sono molto performanti, la Macan 4 eroga fino a 300 kW (408 CV) di potenza in overboost, mentre la Macan Turbo arriva a 470 kW (639 CV) mentrei valori di coppia massima arriva rispettivamente a 650 e 1.130 Nm. La Macan 4 raggiunge i 100 km/h da ferma in 5,2 secondi, che si riducono a 3,3 secondi per la Macan Turbo. La velocità massima dei due modelli è, rispettivamente, di 220 e 260 km/h. L’autonomia di percorrenza secondo lo standard WLTP è fino a 613 km per la Macan 4 e fino a 591 km per la Macan Turbo. La capacità della batteria è di 100 kWh lorda di cui si possono utilizzare attivamente fino a 95 kWh. La batteria può essere caricata dal 10 all’80% in soli 21 minuti presso le apposite colonnine di ricarica rapida. Sia la Macan 4 che la Macan Turbo sono dotate di trazione integrale. I due motori elettrici sono infatti gestiti dall’elettronica di potenza quasi in tempo reale. Il sistema Porsche Traction Management a gestione elettronica (ePTM) è ben cinque volte più veloce di un sistema di trazione integrale convenzionale ed è in grado di reagire in 10 millisecondi in caso di slittamento. Internamente una volta al volante il guidatore e il passeggero anteriore siedono ora in una posizione più bassa fino a 28 mm rispetto alla precedente versione, mentre la posizione di quelli seduti dietro si abbassa fino a 15 mm, con un aumento dello spazio per le gambe. Parlando di interfaccia operativa, la Macan è dotata di un sistema di visualizzazione di ultima generazione che prevede fino a tre schermi, tra cui il quadro strumenti autoportante curvilineo da 12,6 pollici e lo schermo centrale da 10,9 pollici.

Per la prima volta, anche il passeggero anteriore può visualizzare informazioni, regolare le impostazioni del sistema di infotainment o riprodurre contenuti in streaming mentre l’auto è in movimento utilizzando il proprio schermo opzionale da 10,9 pollici. “Con la Macan completamente elettrica, presentiamo la prima Porsche che parte da un’identità di prodotto consolidata per assumere una connotazione nuova, elettrica”, afferma Michael Mauer, Vice President di Porsche Style. “La nuova Macan è chiaramente identificabile come componente della famiglia di prodotti Porsche grazie alla sua aderenza all’identità di marchio. Le classiche proporzioni Porsche sono state ulteriormente elaborate e perfettamente adattate a quelle che sono le esigenze di un veicolo elettrico. Ciò esalta ancora di più l’aspetto sportivo, moderno e dinamico della vettura. La sua linea parla chiaro: la Macan rimane la vettura sportiva del segmento di appartenenza, anche in versione elettrica”.

Con la nuova Macan elettrica il centro stile Porsche ha grazie al sistema Porsche Active Aerodynamics (PAA) ha creato uno dei SUV più effcienti sul mercato con un coefficiente di resistenza aerodinamica di appena 0,25. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)