Pesistica. Settimo posto per Claudio Scarantino ai campionati europei Under 23 in Polonia

Settimo posto per Claudio Scarantino nel campionato europeo Under 23 in corso di svolgimento in Polonia. L’atleta nisseno delle Fiamme Oro ha gareggiato nella categoria di peso dei 67 kg.

Il campione nisseno ha sollevato 118 kg nello strappo, 145 kg nello slancio per un totale di 263 kg. che gli sono valsi il settimo posto finale nella classifica.

Per Claudio Scarantino un ottimo risultato quello ottenuto in terra polacca che lo conferma tra i migliori pesisti in ambito nazionale e internazionale.