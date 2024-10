Palermo. Volontario ruba 200 mila euro a un istituto religioso, denunciato

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, al termine di un’articolata indagine di Polizia Giudiziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, hanno proceduto a deferire all’Autorità giudiziaria un cittadino palermitano che nel corso di due anni avrebbe sottratto con l’inganno circa 200.000 euro a un istituto religioso femminile per il quale collaborava come volontario. In particolare, i militari del 2° Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo di Palermo, hanno rilevato come l’uomo, approfittando del ruolo di persona di fiducia della direttrice della comunità di suore e in qualità di volontario nella casa di riposo collegata, avesse nel tempo ricevuto denaro dalla congregazione per affrontare e risolvere problematiche di varia natura inerenti alla gestione materiale e finanziaria della predetta casa di riposo, utilizzandolo invece per fini personali. Infatti, secondo quanto ricostruito dai finanzieri lo stesso si sarebbe appropriato delle somme senza, tuttavia, provvedere a quanto dovuto. Le Fiamme Gialle palermitane, attraverso l’analisi della documentazione bancaria e l’escussione delle persone informate sui fatti, hanno ricostruito l’ammontare di quanto illecitamente sottratto alla Madre Superiora della comunità e ad altre due consorelle, quantificandolo in totali 199.275 euro. I soldi, che dovevano essere impiegati per il pagamento dei contributi dei dipendenti della casa di riposo, per la costruzione di una zona destinata alla quarantena e per comprare condizionatori e termo-scanner, sarebbero stati, invece, nel tempo utilizzati dall’indagato, tra l’altro, per l’acquisto di diverse autovetture, motocicli e per la ristrutturazione della propria abitazione.