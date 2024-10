Palermo. Consorzio Sisifo, aperta nuova centrale operativa di assistenza domiciliare integrata

Il Consorzio Sisifo – da 25 anni è impegnato nel settore delle cure domiciliari – e le sue cooperative associate hanno dato il via a Palermo a un importante reclutamento di personale per gestire i servizi di medicina a casa attraverso i professionisti del campo, che dovranno occuparsi di una nuova tipologia di cure: l’assistenza domiciliare integrata e l’ospedalizzazione e domicilio. Lo rende noto lo stesso Consorzio, i cui vertici ieri a Palermo hanno incontrato medici, fisioterapisti, infermieri, assistenti sociali, psicologi e Oss perdiscutere di lavoro e servizi alla persona con l’obiettivo di garantire assistenza qualificata e personalizzata a chi si trova in condizioni di fragilità. “La sanità è completamente cambiata. La parola chiave- spiega il presidente di Sisifo Giuseppe Piccolo – oggi è umanizzazione delle cure. Ci avvaliamo di professionisti del settore che hanno il ruolo cruciale di fornire assistenza specialistica accurata e professionale ai pazienti a casa, ma anche di creare quelle relazioni umane che sono fondamentali per il benessere dei nostri assistiti”. “La nostra mission – ha aggiunto Piccolo – è di operare laddove la sanità pubblica non può assorbire tutti i servizi, restando presenti, attenti e rispettosi verso i pazienti che necessitano di cure non ospedalizzabili”. La nuova centrale operativa Adi di Palermo, frutto del lavoro dell’Ad Rosario Alescio per conto delle cooperative associate – con il contributo di Stefani Campanella di Capp InAzione – guidata dal medico Giuseppe Disclafani, è stata recentemente inaugurata anche in presenza del vice di Sisifo Cono Galipò e dei presidenti di Azione Sociale e Infomedia”.