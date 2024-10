Palermo. 222 kg di giochi d’artificio spediti come merce generica, sequestrati dalla GDF

Cinquemila giochi d’artificio sono stati scoperti e sequestrati all’interno di due colli partiti da Napoli e diretti a Palermo. In azione la guardia di finanza che ha indagato sulle informazioni relative ai mittenti e ai destinatari riportate sulle due bolle di accompagnamento. Dopo un approfondimento sulle banche dati e dall’analisi di alcuni profili social, negli investigatori è nato il sospetto che i due colli potessero contenere articoli illeciti a dispetto del materiale generico dichiarato sui documenti. Sequestrati in tutto 222 chili di materiale esplodente suddiviso in 50 batterie da 100 lanci ciascuna. Identificato il presunto destinatario di una delle spedizioni, che è stato denunciato per aver posto in pericolo la sicurezza dei trasporti pubblici con materiale altamente infiammabile e potenzialmente esplosivo senza le prescritte cautele e norme di sicurezza, oltre che per la detenzione dell’esplosivo.