Mussomeli, i parrucchieri festeggiano il pensionamento delle colleghe Enza e Teresa Riggio

MUSSOMELI – Una categoria coesa quella dei parrucchieri- estetisti mussomelesi che non si lascia sfuggire mai l’occasione per un loro momento di aggregazione. E proprio l’altro ieri sera l’occasione è stata il pensionamento di due sorelle parrucchiere Enza e Teresa Riggio che, avendo raggiunto l’attesa età pensionabile, hanno deciso di chiudere in un armadio “blindato” i loro strumenti del mestiere con cui hanno svolto la loro attività, svolta con passione e professionalità e soprattutto con rispetto verso la clientela, sempre più esigente. E così, i promotori, compresi gli operatori del benessere di Cammarata, San Giovanni Gemini, Sutera e Villalba, tutti insieme, hanno festeggiato le loro due colleghe con torta e spumante. “La festa è stata un momento di gioia e commozione, hanno commentato gli organizzatori, ricco di aneddoti e ricordi condivisi, un vero e proprio tributo alla carriera di Enza e Teresa”.