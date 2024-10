Lotta in casa Nicoletti per la vittoria dell’Ability Stage Rally. Vince papà Peppe per solo un secondo sul figlio Carletto

È stato l’autodromo Concordia di Agrigento, il teatro di una particolare sfida che ha visto padre e figlio contendersi la vittoria fino all’ultimo metro delle 4 prove speciali della quinta prova dell’Ability Stage Rally. Protagonisti di questa sfida in famiglia, Giuseppe Nicoletti e suo figlio Carlo Nicoletti. Carletto, appena diciottenne e neo patentato a provato e quasi ci riusciva a “fregare” papà Peppe. Non è riuscito nell’impresa di aggiudicarsi la vittoria del Rally per poco più di un secondo. A lui, Carlo il secondo gradino del podio.

Giuseppe Nicoletti. Foto di Daniele Giammusso

Giuseppe Nicoletti, noto rallista nisseno, adora dare consigli e suggerimenti ai propri figli: ha iniziato con Marco, diventato lo scorso anno campione italiano salita con la sua Peugeot N2 1600 ed ha continuato con Carlo. Siamo ormai prossimi a recitare il classico detto “Quando l’allievo supera il maestro”. Ed avverrà sicuramente per Marco e Carlo. Non abbiamo fatto in tempo a celebrare le grandi doti di Marco, che subito sul panorama motoristico nisseno si affaccia un’altro Nicoletti, il più piccolo dei Nicoletti, Carletto, ma piccolo solo per anagrafe. Infatti fisico possente, sguardo adulto e grinta da vendere, tutti elementi che si traducono in classe pura alla guida della sua Renault Clio super 1600 della BR Sport. Giuseppe Nicoletti con accanto il navigatore Giovanni Di Fede a bordo di una Peugeot 208 Rally 4 della Cacciatore Corse hanno dovuto sudare non poco per aggiudicarsi il Rally.

Carlo Nicoletti. Foto di Daniele Giammusso

Una sfida avvincente quella tra i Nicoletti che ha regalato ai tanti appassionati presenti al Concordia una gran bella giornata di sport. Papà Peppe si e aggiudicato le prime tre prove dell’Ability Stage Rally ed il giovane Carlo ha vinto la quarta ed ultima prova, confermando che ha già, nonostante l’età, tutto il potenziale per ottenere ottimi risultati ed entusiasmare gli amanti del Motorsport come gia da tempo fa papà Peppe ed il fratello Marco da due anni a questa parte lungo le strade delle gare in salita e dei rally siciliani e non solo.

È stata una prova generale per il prossimo impegno che vedrà il giovane Carlo partecipare al Rally di Taormina. Comunque, ci sentiamo di affermare che i “Nicoletti” sono un bello spot per questo splendido sport che è l’automobilismo. Non solo classe al volante, ma anche valori: quelli veri, quelli importanti tra genitori e figli: educazione, rispetto per gli altri e dedizione al lavoro. Tutto questo, unito al talento naturale fa vincere i Nicoletti.