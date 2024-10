Gangi. Al via il 5 ottobre alla kermesse “October Books and events”: tutti gli appuntamenti

I libri elemento chiave della crescita personale, culturale e civile. Per sottolineare il valore sociale dei libri il Comune di Gangi ha promosso un mese di eventi e appuntamenti di carattere nazionale. La kermesse dal titolo “October Books and events” prenderà il via domani, 5 ottobre, alle ore 17:00, a Palazzo Bongiorno che ospiterà una mostra di artisti contemporanei: “Viaggio nell’arte tra pittura e scultura” a cura dell’Istituto di Alta Cultura Gianbecchina.

Domenica, 6 ottobre, alle ore 17, sempre a Palazzo Bongiorno, si presenta l’ultima opera di Roberto Franco: “Globi di fiamme a lambir le stelle. La geomitologia nell’Eneide (e molto altro ancora)”, Tipheret edizioni. L’incontro, presentato dalla giornalista Rosa Di Stefano, sarà introdotto da Giuseppe Ferrarello, sindaco di Gangi, interverranno Rodolfo Coccioni, professore onorario dell’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”, Vincenzo Piccione, presidente regionale della Società Italiana di Geologia Ambientale, Salvatore Palmeri, consigliere dell’Ordine regionale dei Geologi di Sicilia e mauro Bonanno editore. E ancora da Stefania Nisio dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Sarà presente l’Autore. Leggerà alcuni brani tratti dal saggio, Maria Piera Franco.

La presentazione è inserita all’interno della XII Settimana del Pianeta Terra, il festival scientifico che accomuna tutta l’Italia con una serie di “Geoeventi”.

Il week end del 12 e 13 ottobre sarà interessato da due eventi: sabato, la presentazione del libro “Il geografo. In viaggio tra terre, cospirazioni e delitti” di Angelo Vecchio (ore 17 palazzo Bongiorno) e domenica, nei locali del circolo Mazzini, sempre alle 17, la presentazione del libro “Sulla via del dolore” di Sidonio Lintetra (alias Antonio Lidestri), a cura di Mario Siragusa, presentato in occasione del centenario dalla sua pubblicazione. L’evento è realizzato in collaborazione con il Circolo di Cultura “G. Mazzini”.

Sabato 19 ottobre a palazzo Bongiorno, ore 17, si presenta la pubblicazione: “Il fenomeno del brigantaggio e le rivolte contadine. Madonie e dintorni” a cura di Franco Alleri e domenica (20 ottobre ore 17) alla biblioteca comunale Salvatore Boscarino e Carola Lo Nero raccontano “L’arabica impostura: un clamoroso falso storico del Settecento”.

Nell’ultimo week end di eventi, 26 e 27 ottobre, dell’October Books and events alle ore 10,30, a palazzo Bongiorno, il convegno dal titolo Francesco Giunta (1924-2024), cittadino di Gangi e storico del Medioevo, in occasione del Centenario dalla sua nascita. E domenica, alle ore 17 (palazzo Bongiorno) si presenta: “La società madonita nel Novecento” attraverso le preziose foto d’archivio dell’Obiettivo (1910-1950) a cura di Ignazio Maiorana.

“Appuntamenti di richiamo nazionale – ha detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello – eventi a tema che puntano a destagionalizzare le presenze a Gangi, alla prima edizione dell’October Books and events abbiamo voluto dare una matrice locale e territoriale valorizzando eruditi scrittori, storici e studiosi”.