Favignana. Costituito il Comitato spontaneo “Salviamo lo Stornello”

Il Comitato spontaneo “Salviamo lo Stornello” si è costituito con l’obiettivo di tutelare l’integrità naturalistica dell’area denominata Contrada Stornello, sull’isola di Favignana. Il recente interessamento per l’acquisto di alcuni lotti di terreno di grande estensione ha sollevato preoccupazioni tra i proprietari e gli abitanti della zona. Nonostante le destinazioni urbanistiche previste consentano esclusivamente costruzioni a uso agricolo e residenze di campagna, l’eventuale acquisto ha generato dubbi sulle reali finalità della compravendita.

Il timore del Comitato è che, sebbene attualmente non vi siano segnali concreti di progetti non compatibili, l’eventuale realizzazione di strutture a uso diverso possa avere un impatto devastante sull’ambiente circostante. La costa, la vegetazione e la fauna locale, con particolare riferimento alle specie di uccelli migratori che nidificano nell’area, sono particolarmente vulnerabili a fattori come l’inquinamento acustico e l’aumento della densità abitativa. Ogni modifica in tal senso rischierebbe di alterare in modo irreparabile il carattere incontaminato della zona.

Per questo motivo, il comitato “Salviamo lo Stornello” ha già inviato comunicazioni ufficiali agli Uffici comunali e regionali competenti, sollecitando l’applicazione rigorosa delle normative vigenti, inclusi il Piano Paesaggistico Regionale e le direttive del programma Natura 2000. Nei prossimi giorni, è previsto un incontro con l’Amministrazione comunale di Favignana per discutere della questione e garantire che venga preservata la tutela ambientale dell’area.

Il Comitato “Salviamo lo Stornello” invita tutta la comunità locale e chiunque sia sensibile alla salvaguardia del territorio a unirsi a questa battaglia per la difesa di uno degli ultimi angoli incontaminati di Favignana.