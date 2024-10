Caltanissetta. Tre panetti di hashish ritrovati grazie al fiuto di un cane antidroga: arrestato 50enne dalla Polizia

CALTANISSETTA. Il fiuto di un cane antidroga, s’è rivelato infallibile per consentire alla Squadra Mobile di scoprire tre panetti di hashish ben occultati nel tavolo di lavoro di un’attività commerciale in Città.

La Polizia è così potuta risalire ad un 50enne nisseno che è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In precedenza la stessa Squadra Mobile aveva notato strani movimenti attorno ad un’attività commerciale appartenente al fratello dell’arrestato.

Nel momento in cui gli agenti sono entrati in azione, grazie al suo fiuto, il cane antidroga li ha subito indirizzati nella giusta direzione. A quanto sembra il 50enne in un primo tempo avrebbe provato a consegnare spontaneamente ai poliziotti 30 grammi di hashish.

Tuttavia, la perquisizione sarebbe andata avanti portando alla scoperta di tre panetti di hashish, oltre che di un bilancino di precisione. A quel punto, il 50enne è stato arrestato e dovrà rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.