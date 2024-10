Caltanissetta. Settembre è Nisseno, ultimo appuntamento il 5 ottobre con “Sballi ravvicinati del terzo tipo”: tribute Band Vasco Rossi

La cover band “Sballi ravvicinati del terzo tipo” è pronta per conquistare il pubblico che, dal palco allestito in Corso Umberto, suonerà un tributo a Vasco Rossi.

“Siamo alla conclusione del cartellone degli eventi del Settembre è Nisseno e, dopo aver portato in città un variegato repertorio musicale, abbiamo deciso di proporre una Tribute Band che regalerà momenti indimenticabili – ha esordito l’assessore agli eventi Salvatore Petrantoni anticipando il concerto di una band di giovane formazione ma con grande esperienza ed esplosiva energia -. La serata, inizialmente programmata per il 18 settembre, era stata sospesa a causa del forte maltempo e, in accordo con il gruppo musicale abbiamo deciso di posticipare il concerto e riproporlo alla città.

A introdurre la serata e gli artisti sarà presente il conduttore e showman Ernesto Trapanese.

La band dal palco farà vivere tutti i più grandi successi di Vasco Rossi cercando di rimanere quanto più coerente con l’arrangiamento e le sonorità originali di un cantautore che continua a rimanere irraggiungibile per il suo grande carisma.

Una serata che già si prospetta molto interessante, già per gli artisti coinvolti.

Carlo Rizioli, front man bolognese e voce della band, è un autore che ha scritto canzoni che hanno conquistato le classifiche raggiungendo numerosi dischi di platino. Ha scritto, tra gli altri, per Eros Ramazzotti (Fino all’estasi), Emma Marrone (Sarò Libera) e Stadio.

La sua grande passione per Vasco Rossi l’ha portato a creare una band di artisti siciliani con i quali sta conducendo un tour in tutta l’isola.

Con lui suoneranno Salvo Caruso (batteria), Michelangelo Cuva (basso), Ignazio Bonsignore (Sax), Marco Vicari (Tastiere), Gero La Greca (chitarra) e Romina Curto (cori).

Apriranno la serata, riscaldando la platea presente, due artiste emergenti: la padovana Tiny e la nissena Claudia Di Dio.