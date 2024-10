Caltanissetta. Rinnovato il direttivo del Gruppo Portatori di Gesù Nazareno: confermato Angelo Palermo

CALTANISSETTA. Nei giorni scorsi il Gruppo portatori di Gesù Nazareno ha proceduto al rinnovo del proprio direttivo che rimarrà in carica per i prossimi cinque anni. Alla guida e coordinamento del gruppo sono stati chiamati Angelo Palermo, Marcello Gueli, Peppe Fiocco, Michele Bellomo e Salvatore Bellomo.

Conferma, quindi, per Angelo Palermo, nominato già Presidente, e per Michele e Salvatore Bellomo; new entry, invece per Marcello Gueli, nominato Vice presidente e per Peppe Fiocco. Il Gruppo Portatori come è noto si è costituito nel 2012 e grazie alla tenacia e alla caparbietà di circa una sessantina di devoti ha consentito dopo circa 50 anni di ritornare al trasporto a “spalla” del simulacro di Gesù Nazareno, che la Domenica delle Palme apre le processioni della Settimana Santa di Caltanissetta.

Le elezioni del direttivo si sono tenute nel salone parrocchiale della Chiesa di Sant’Agata alla presenza del presidente dell’Associazione Gesù Nazareno, Salvatore Giammusso e dei consiglieri Michele Cortese e Michelangelo Lovetere, i quali si sono congratulati con i neoeletti e hanno augurato loro un buon lavoro.