Caltanissetta. Nel tavolo su viabilità ribadito dall’Anas che saranno rispettati i tempi di apertura della 2^ galleria e di via Borremans

CALTANISSETTA. E’ stato convocato il tavolo tecnico sul tema della viabilità dal Prefetto S.E. Chiara Armenia al quale erano presenti i sindaci proponenti di Resuttano e Santa Caterina, Carapezza e Ippolito, il Sindaco di Santa Cataldo Comparato, il Comune di Caltanissetta, la Polizia Stradale e dirigenti ANAS in videoconferenza e in presenza.

Secondo quanto riportato dal sindaco Giuseppe Ippolito, “È stata ribadita la grande utilità che ha rappresentato l’apertura al transito della via Borremans con impianto semaforico a senso unico alternato. E’ stata esplicitata la richiesta di riaprire la galleria S. Elia e il by pass rispettivo. L’ANAS ha ribadito che la predetta richiesta è superata dal fatto che saranno rispettati i tempi di apertura della seconda canna della galleria (dicembre 2024) e di completamento dei lavori con consegna della via Borremans (primavera 2025)”.

Infine, “Sempre l’ ANAS ha comunicato l’esistenza del progetto esecutivo del nuovo viadotto Sangiuliano, la realizzazione dei lavori che rientreranno nella programmazione 2025, rappresenterà la definitiva normalizzazione della viabilità in entrata ed in uscita da Caltanissetta”.