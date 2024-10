Caltanissetta. Il 13 ottobre nuova visita guidata del Cral Giustizia in Città

CALTANISSETTA. Proseguono le visite guidate dell’iniziativa “Scoprire e riscoprire Caltanissetta …. e non solo – 2024”. Per motivi organizzativi la visita prevista per il 6 ottobre è stata rinviata al 13 ottobre.

Il gruppo, avvalendosi sempre della guida del prof. Enzo Falzone, si recherà a visitare Chiese S. Croce e S. Maria Maddalena penitente – Piazzetta Tripisciano – Palazzo Caglià/Guittard . L’appuntamento è alle ore 10,00 a Piazzetta Tripisciano Per realizzare questa attività culturale il Cral Giustizia si avvale della collaborazione delle associazioni: Lions Caltanissetta dei Castelli, Francesco Amico, Royal Eagles e della delegazione Prov.le di Caltanissetta delle Guardie d’Onore alle reali tombe al Pantheon.

L’iniziativa ha, altresì, ottenuto il patrocinio del Comune di Caltanissetta e della Pro Loco nissena. La finalità delle visite guidate, come evidenziato nei precedenti comunicati stampa, è quella di far conoscere a quante più persone possibili la storia, i luoghi e le tradizioni della città di Caltanissetta, mai amata a sufficienza. La partecipazione è, come sempre, gratuita e l’invito è rivolto a tutti (soci e non soci del CRAL) auspicando sempre la partecipazione di giovani ai quali abbiamo il dovere di insegnare la storia e le tradizioni del capoluogo nisseno.