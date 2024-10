Caltanissetta. Il 28 ottobre consegna dei riconoscimenti agli studenti che hanno guidato i visitatori durante “Le Vie dei Tesori”

Sono oltre 140 le studentesse e gli studenti di quattro Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore di Caltanissetta, che hanno guidato le diverse migliaia di visitatori dell’ultima edizione delle Vie dei Tesori di Caltanissetta, che grazie anche al PCTO promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale con la Fondazione le Vie dei Tesori, hanno avuto la possibilità di conoscere meglio parte del patrimonio storico, artistico e culturale della città di Caltanissetta, e di mettersi alla prova per farlo conoscere a chi ha visitato durante i tre fine settimana delle Vie dei Tesori i 12 siti del programma di Caltanissetta, che aderisce da otto anni a questo importante festival nato 18 anni fa a Palermo, e diffuso poi in tanti comuni Siciliani.













Gli istituti coinvolti nelle Vie dei Tesori di Caltanissetta di quest’anno sono l’ITET Rapisardi, il Liceo Scientifico Alessandro Volta, il Liceo A.Manzoni-F.Juvara ed il Liceo Classico Linguistico Coreutico Ruggero Settimo. Per consegnare gli attestati di partecipazione, e dare un giusto riconoscimento all’impegno profuso in questa importante attività educativa, la Fondazione Le Vie dei Tesori con il Comune di Caltanissetta, che da 8 anni sostiene la partecipazione di Caltanissetta al festival regionale, organizzano un incontro all’Auditorium “G. Bufalino” del Liceo Scientifico Volta di Caltanissetta Lunedì 28 Ottobre dalle ore 11 alle ore 13, con le studentesse e con gli studenti dei 4 Istituti d’Istruzione Statale Superiore di Caltanissetta, che hanno partecipato alle Vie dei Tesori di Caltanissetta 2024.

Saranno presenti all’incontro oltre agli studenti ed alle studentesse, le e gli insegnanti referenti per il PCTO delle Vie dei Tesori ed i e le dirigenti scolastici, che prenderanno la parola per testimoniare e raccontare l’esperienza vissuta ed i siti nei quali studenti e studentesse hanno svolto il ruolo di guide. All’incontro saranno presenti per il Comune di Caltanissetta, che patrocina e sostiene Le Vie dei Tesori a Caltanissetta, anche il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, l’assessore alla cultura Giovanna Candura e l’assessore alla pubblica istruzione Vincenzo Lo Muto, per un saluto ed un rappresentante dell’USR di Caltanissetta ed Enna.