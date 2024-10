Caltanissetta. Attività PCTO, 45 studenti dell’ITET “Rapisardi-Da Vinci” in Spagna per prepararsi alle sfide del futuro

Un gruppo di circa 45 studenti delle classi terze e quarte dell’ITET “Rapisardi – Da Vinci” di Caltanissetta ha appena portato a termine una significativa esperienza di PCTO della durata di quattro settimane in Spagna. Il percorso, finanziato con i fondi dell’Unione Europea, è stato organizzato nell’ambito del Progetto “Skills4future on the job” ed è stato articolato in tre moduli distinti di cui due realizzati a Siviglia e uno a Valencia, ciascuno dedicato a settori specifici del sapere e del mercato del lavoro.

Il modulo OBRA ESPANA 1 – Made in Italy ha portato quattordici studentesse dell’indirizzo Turismo a Valencia dove, attraverso attività pratiche, hanno potuto confrontarsi con operatori del settore locale, approfondendo le dinamiche del turismo in Spagna e apprendendo come l’industria turistica contribuisce allo sviluppo dell’intero sistema economico di un Paese.

A Siviglia sono stati realizzati i moduli “Innovazione e STEM” per il settore informatico e “Ambiente e sostenibilità” per gli alunni degli indirizzi AFM, CAT, Telecomunicazioni, SIA.

Mentre i ragazzi che studiano informatica si sono confrontati con il mondo delle tecnologie avanzate e dell’innovazione digitale, occupandosi nelle aziende ospitanti di programmazione, robotica, sviluppo software e intelligenza artificiale, approfondendo le ultime tendenze in materia di STEM e ponendo le basi per un efficace inserimento nel mondo del lavoro sempre più digitale, gli studenti degli altri indirizzi hanno potuto esplorare nuove strategie aziendali e tecnologiche e sono stati coinvolti in progetti pratici e spesso innovativi che li hanno entusiasmati.

Per diversi giovani l’esperienza vissuta ha rappresentato una significativa occasione di crescita personale e professionale che ha permesso loro di ampliare gli orizzonti culturali e di mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il percorso di studi. Qualcuno è rientrato a casa con un’importante proposta di lavoro subito dopo il diploma. Tutti i partecipanti sono tornati arricchiti da nuove competenze e con un bagaglio di esperienze preziose che li accompagneranno nel loro futuro lavorativo.