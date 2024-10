Caltanissetta. Assistenza alunni disabili, pubblicata la graduatoria degli operatori qualificati

Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 7 giorni dalla determina di approvazione

Il Comune di Caltanissetta ha pubblicato l’avviso degli ammessi e non ammessi e la relativa graduatoria provvisoria relativa all’”Avviso per la selezione di n. 6 operatori qualificati per la realizzazione, nel corso dell’anno scolastico 2024 – 2025, di attività integrative di assistenza agli alunni disabili, individuate dai Dirigenti Scolastici, presso le Direzioni Didattiche/Istituti Comprensivi statali di Caltanissetta” così come approvato con determinazione dirigenziale n.1416 del 06/09/2024.

Nel rispetto delle norme sulla privacy gli aspiranti sono stati indicati con il numero di protocollo.

La scadenza, ai fini della presentazione di eventuali segnalazioni o ricorsi a tale graduatoria, è fissata in 7 giorni dalla pubblicazione della determina dirigenziale di approvazione n.1633 pubblicata il 14/10/2024 .

Sono stati ammessi:

1. Prot.105198 – 18.09.24 punti 22

2. Prot. 107464 – 24.09.24 punti 22

3. Prot. n. 105190 – 18.09.24 punti 14,22

4. Prot. n.109172 – 27.09.24 punti 8,55

5. Prot. n. 108454 – 26.09.24 punti 4,77

6. Prot. n. 109067 – 27.09.24 punti 3,44

7. Prot. n. 105422 – 19.09.24 Punti 3

8. Prot. n. 108793 – 26.09.24 punti 2,55

9. Prot. n. 109652 – 30.09.24 punti 1,44

10. Prot. n. 106256 – 20.09.24 punti 0,33