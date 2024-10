Caltanissetta. Asacom, gli assessori Pasqualino e Lo Muto: “Servizio avviato regolarmente all’inizio dell’anno scolastico”

L’Assessore alle Politiche Sociali Ermanno Pasqualino e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Vincenzo Lo Muto sono intervenuti per fornire chiarimenti in merito alla prosecuzione del servizio ASACOM per l’anno scolastico 2024-2025.

“Il servizio è stato avviato regolarmente all’inizio del corrente anno scolastico sulla base dei dati comunicati al Comune dalle Scuole e contenuti nelle verifiche finali dei PEI – Piani Educativi Individualizzati dell’anno scolastico 2023-2024” hanno esordito gli assessori spiegando anche che in occasione di un incontro, tenuto lo scorso 16 settembre tra gli Assessori al ramo e la Direzione Politiche Sociali e Scuola Comune di Caltanissetta, l’Ufficio Scolastico Regionale ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, l’ASP di Caltanissetta e i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi dei Comuni appartenenti al Distretto socio-sanitario n.8 (Caltanissetta, Delia, Resuttano, Riesi, Santa Caterina Villarmosa e Sommatino), è stato condiviso il metodo da applicare per la corretta compilazione dei PEI definitivi che dovrà avvenire tra la fine del mese di ottobre e la prima settimana del mese di novembre.

“Per tale ragione, nella fase di avvio dell’anno scolastico, la Direzione Politiche Sociali e Scuola del Comune di Caltanissetta ha comunicato alle Cooperative sociali che gestiscono il servizio le ore provvisoriamente assegnate e necessarie a ciascun alunno con disabilità che lo ha richiesto, da erogare fino alla data dell’8 novembre 2024, in attesa di ricevere i PEI per l’anno scolastico 2024-2025.

Dopo l’8 novembre, una volta disponibili i dati completi sulle ore di assistenza proposte dai Gruppi di Lavoro Operativo (GLO) e riportate nei Piani Educativi Individualizzati (PEI) per l’anno scolastico 2024-2025, sarà inviata una nuova comunicazione alle Cooperative sociali riguardante la prosecuzione del servizio per l’intero anno scolastico in corso”.