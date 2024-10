Butera. Definito il servizio dell’asilo nido comunale: ecco i prezzi e le tariffe in base all’Isee

BUTERA. Sono state in totale 20 le richieste pervenute al Comune da parte di altrettante famiglie buteresi interessate ad usufruire del servizio dell’asilo nido comunale “Arcobaleno”. La struttura ha una ricezione massima di numero 34/38 bambini e rappresenta per la comunità buterese un punto di riferimento importante, nonché un supporto prezioso per le famiglie nell’educazione dei piccoli.

Il servizio avrà una frequenza giornaliera di 8 ore, dalle 7,45 alle 15,45, per 5 giorni settimanali, da lunedì a venerdì. All’interno dei cinque giorni di frequenza sono anche previsti, come da progetto tecnico, momenti pomeridiani. La tariffa mensile è stata fissata in 680 euro a bambino. L’amministrazione comunale ha stabilito che la quota di compartecipazione mensile per le famiglie sarà fissata in base all’Isee.

Le tariffe, in questo caso, prevedono che da 0 a 7 mila euro la compartecipazione per le famiglie sarà di zero euro. Da 7001 a 10 mila euro l’importo sarà di 20 euro, da 10.001 a 15mila euro di 25 euro, da 15.001 a 20mila euro sarà di 30 euro. Con Isee da 20.001 a 25mila euro di 40 euro, mentre da 25.001 e oltre la quota di compartecipazione sarà per le famiglie pari a 60 euro mensili.

Il servizio dell’asilo nido Arcobaleno avrà una durata complessiva di 11 mesi. Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini sarà di 1 a 8, eccetto per la sezione dei bambini da 0 a 12 mesi per i quali è previsto un rapporto di 1 a 6 e di 1 a 10 per i divezzi dai 24 ai 36 mesi.