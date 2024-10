Butera. Attivato il bando per accedere ai fondi della Democrazia Partecipata

BUTERA. L’amministrazione comunale ha attivato la procedura per l’assegnazione dei fondi della Democrazia partecipata 2024. La procedura riguarderà quei progetti che, presentati da enti, associazioni o privati, saranno ritenuti degni di essere approvati da un’apposita commissione comunale che li valuterà sulla base di parametri di congruità e fattibilità ben precisi.

I temi dei progetti di Democrazia Partecipata per il 2024 saranno due: il decoro urbano e la cura dei beni comuni. L’amministrazione comunale ha messo a punto l’avviso per quanti intendono partecipare alla “Democrazia Partecipata” predisponendo le proposte progettuali riguardanti le aree tematiche. Relativamente al Comune di Butera, il budget del 2% derivante dai trasferimenti regionali per l’anno 2024 ammonta a 13.450,54 euro.

Ai soggetti proponenti le proposte progettuali ammesse, al fine di consentire l’attivazione della proposta progettuale, è previsto che verrà erogata una prima tranche, pari al 50% della somma complessiva del progetto, che dovrà essere rendicontata a conclusione del progetto. L’importo complessivo dei fondi per la Democrazia partecipata 2024 ammonta a 13.450,54 euro.

Il budget economico previsto per Democrazia Partecipata dovrà essere utilizzato per un massimo di 2 progetti, con le percentuali del 75% al progetto più votato e del 25% al progetto che segue al secondo posto per numero dei voti ricevuti. Le proposte progettuali pervenute saranno valutate da una Commissione che sarà chiamata a predisporre la relativa graduatoria.