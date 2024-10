Avviso Legale – Tribunale di Caltanissetta – Fall. n. 20/96 R.F.

Comune di Caltanissetta (CL) Via Vassallo Ernesto Lotto 1 – 16 – Piena propr. di appartamento al p.3º, int.6, sc.B, di vani 5,5. Prezzo base: Euro 26.518,79 (Offerta Minima Euro 19.889,09) in caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Lotto 3 – 32 – Piena propr. di locale commerciale. Prezzo base: Euro 20.930,26 (Offerta Minima Euro 15.697,69) in caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Vendita senza incanto presso il venditore: 17/12/2024 ore 12:00, innanzi al G.D. dott.ssa E.R. Difrancesco c/o il Tribunale di Caltanissetta, via Libertà n.5 – p.3º. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 16/12/2024 presso la Cancelleria Fallimentare. Maggiori info in Cancelleria Fallimentare e presso il curatore avv. Tommasa Maria Fatima Vecchio tel. 3394781477 e su www.tribunale.caltanissetta.giustizia.it e www.astegiudiziarie.it. (A4232915, A4232917).