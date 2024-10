Allerta meteo arancione a Caltanissetta, arriva l’ordinanza di chiusura per aree verdi e cimitero

CALTANISSETTA. Allerta meteo Arancione: sabato 19 un’ordinanza chiude aree verdi, riserve e cimitero comunale. Il livello di allerta corrisponde al “Preallarme”: ecco le indicazioni da seguire.

Con l’Ordinanza del Sindaco n° 34 del 18/10/2024 il Centro Operativo Comunale di Caltanissetta dichiara attivo nel territorio comunale di Caltanissetta il livello di allerta Arancione a cui corrisponde la fase operativa di preallarme.

L’ordinanza prevede, per la giornata del 19 ottobre 2024:

– la chiusura al pubblico del cimitero comunale, fatte comunque salve le eventuali esigenze urgenti per l’utenza e fermo restando l’obbligo, per il personale comunale preposto di recarsi normalmente presso il proprio posto di lavoro, anche al fine di assicurare i necessari servizi urgenti non prorogabili, ordinari e/o straordinari;

– la chiusura al pubblico delle ville e dei giardini e parchi giochi pubblici o comunque aperti al pubblico, comunali e non comunali;- la chiusura al pubblico delle riserve naturali Monte Capodarso e Lago Sfondato e del Parco “A. Dubini”. Si raccomanda alla cittadinanza di:· limitare i propri spostamenti allo stretto indispensabile e ad adottare comunque ogni possibile cautela, prestando attenzione alle condizioni meteo del momento e consultando sempre le previsioni meteo da siti istituzionali, quali ad esempio:

– Dipartimento Protezione Civile nazionale – www.protezionecivile.gov.it/– Dipartimento Reg.le Protezione Civile – www.protezionecivilesicilia.it/it/– Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano – www.sias.regione.sicilia.it– Servizio Meteorologico Aeronautica Militare – www.meteoam.it– non utilizzare l’auto se non per effettiva necessità, e in caso di neve, osservando l’obbligo di circolazione con le catene o gomme invernali omologate, come previsto dal Codice della Strada;- prestare la massima attenzione nella circolazione stradale, specialmente in corrispondenza di ponti e attraversamenti di torrenti e corsi d’acqua, specialmente lungo le strade rurali;- non sostare sotto gli alberi o in vicinanza di strutture metalliche e non, specialmente se a sviluppo verticale, quali ad esempio: i pali ed i tralicci di antenne e delle reti elettriche e telefoniche, le tettoie, i cancelli e le inferriate etc., in quanto possono essere facilmente colpiti da fulmini; e comunque sono soggette ad essere facilmente danneggiati dal vento o dalle precipitazioni (piogge e neve) intense.