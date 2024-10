Agrigento. Il Rotaract Club in sinergia con la Global Thinking Foundation: il 19 ottobre proiezione del documentario “Dipendenze: No, Grazie!”

Il Rotaract Club di Agrigento, in collaborazione con la Global Thinking Foundation, invita la cittadinanza alla proiezione del documentario “Dipendenze: No, Grazie!”, che prende spunto dall’omonimo Progetto della Fondazione, che si terrà il 19 ottobre 2024, alle ore 10:30 presso la Chiesa di San Pietro, Via Luigi Pirandello 2, Agrigento.



L’evento, patrocinato dal Comune di Agrigento, vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali locali, quali la Prefettura e la Questura di Agrigento e rappresentanti di numerosi Rotaract Club della regione Sicilia. A dare il via alla mattinata sarà il saluto del Sindaco di Agrigento, e i rappresentanti delle istituzioni, seguito dagli interventi dei presidenti dei vari Rotaract Club siciliani.





La proiezione sarà introdotta da Viviana Ruggieri, Prefetto del Rotaract Club di Agrigento, e vedrà la partecipazione di Claudia Segre, Presidente della Global Thinking Foundation, e di altri esperti impegnati nella sensibilizzazione sul tema delle dipendenze. Al termine della proiezione, si terrà un dibattito aperto al pubblico, con la presenza del regista Federico Toscano.



L’incontro si concluderà con l’intervento di Riccardo Accurso Tagano, Presidente del Rotaract Club di Agrigento



Un evento di grande rilevanza sociale che pone al centro la lotta contro le dipendenze, in un’ottica di prevenzione e sensibilizzazione rivolta soprattutto ai giovani.

L’evento è inserito nel programma del Mese dell’educazione finanziaria, promosso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.