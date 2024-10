A Roccapalumba il 27 ottobre memoria liturgica in onore del beato Giuseppe Puglisi vittima di mafia

L’Associazione di Promozione sociale “OHANA” di Roccapalumba, volendo fortemente promuovere nel territorio la cultura della legalità, priorità assoluta tra le proprie finalità statutarie, anche quest’anno, dopo aver fatto memoria delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, con l’evento “In memoria di Paolo e Giovanni”, ricorda domenica 27 ottobre il barbaro assassinio del beato Giuseppe Puglisi, un’altra vittima della crudeltà mafiosa, sacerdote e martire della fede.

Vogliamo ricordarlo inoltre perché da giovane presbitero, nei primi anni 60’, era stato inviato a Roccapalumba con l’incarico di collaboratore del parroco dell’epoca. La sua vita, il suo impegno, il suo coraggio e il suo martirio rimangono un esempio per tutti, per i laici come per i consacrati, per i credenti come per gli atei, per i giovani e per i meno giovani. Dal suo esempio, un incoraggiamento a non arrendersi mai al male. Padre Giuseppe Puglisi ha speso tutta la vita dedicandosi ad educare i giovani alla legalità e al diritto, contro la diabolica cultura mafiosa e la povertà.

Presbitero, insegnante ma soprattutto educatore, cercò di portare il cambiamento ed il seme della legalità in un luogo profondamente segnato dalla criminalità organizzata: Brancaccio, uno dei più degradati quartieri periferici di Palermo dove la mafia ha conquistato il proprio potere con il sangue, l’arroganza, la crudeltà e la violenza approfittando della miseria e dell’ignoranza. Un pensiero accorato va in questa giornata particolare ai bambini che vivono il dramma della guerra o ne sono stati vittime innocenti per tale ragione una lunga bandiera della pace sarà portata in corteo dai bambini e ragazzi per dire basta agli eccidi, alle stragi, alla guerra nel mondo.

Quest’anno, in collaborazione con la parrocchia SS Pietro e Paolo l’evento in programma domenica 27 ottobre 2024, prevede alle ore 18,00 la celebrazione eucaristica in memoria, nella chiesa Madonna della Luce, cui seguirà in religioso silenzio una fiaccolata che sosterà davanti al murales dedicato al martire beato Giuseppe Puglisi (via Umberto I civico 170) dove avrà luogo la cerimonia commemorativa. Interverrà il Presidente dell’APS OHANA, Rosa Maria Lo Faso, il parroco don Giovanni Bondì.