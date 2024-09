San Cataldo piange la scomparsa di Gaetano Campisi storico inventore dell’arancina con spaghetti e bucatini

SAN CATALDO. La Città di San Cataldo piange la scomparsa di Gaetano Campisi, maestro pasticcere di fama più volte premiato per via delle sue innovative creazioni sia dolciarie e che nel salato.

In particolare, di lui si ricordano autentiche prelibatezze inventate dal nulla come ad esempio la storica invenzione dell’arancina con spaghetti e bucatini, per non parlare dell’altrettanto irresistibile gelato al torrone, con cui ha vinto il prestigioso premio del Gambero Rosso.

Premi e riconoscimenti che hanno lasciato un segno importante nella comunità sancataldese che ha sempre apprezzato l’opera di questo storico pasticcere che ha dato lustro ad un settore come quello dolciario e del salato che ha visto San Cataldo protagonista anche grazie alle creazioni di Gaetano Campisi.

La cui pasticceria era un autentico tempio del gusto con le sue arancine, le sue creme, le sue bellissime e saporitissime creazioni che hanno deliziato il palato di intere generazioni di sancataldesi e non solo, in quanto lui era anche conosciutissimo fuori San Cataldo al punto che tanti, anche da altri centri, si recavano nella sua pasticceria proprio per degustare le sue creazioni.