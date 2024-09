San Cataldo. In Consiglio comunale il 18 settembre sarà discussa mozione del gruppo consiliare Le Spighe sui problemi alla viabilità

SAN CATALDO. Nel corso del Consiglio Comunale che si terrà mercoledì prossimo 18 settembre, verrà discussa e sottoposta all’approvazione dell’intero civico consesso la mozione presentata dal nostro gruppo consiliare, riguardante le problematiche causate dalla recente apertura al traffico della galleria “Caltanissetta”.

Viste le numerose segnalazioni con cui viene evidenziata la difficoltà di raggiungere la nostra Città, nelle more della conclusione dei lavori e della auspicabile risoluzione degli inconvenienti, gli esponenti del movimento Le Spighe intendono impegnare il sindaco e l’intera giunta a porre ad ANAS i seguenti quesiti e istanze:

1. Anzitutto, è auspicabile l’immediata creazione di una segnaletica chiaramente visibile di accompagnamento alla Città di San Cataldo per chi proviene dalla A19 in direzione Agrigento;

2. In tal senso, si richiede la ridenominazione dell’uscita Caltanissetta SUD in “San Cataldo – Caltanissetta SUD”, così da individuare un punto univoco di uscita per la Città sul nuovo tracciato della S.S. 640;

3. Si chiede, altresì, se è previsto un percorso breve, in uscita dalla galleria, per il collegamento con il vecchio tracciato della S.S. 640 uscita San Cataldo, che comunque potrebbe comportare una soluzione tattica da adottare nel breve periodo;

4. Va anche chiarito se sono stati valutati gli impatti sulla viabilità secondaria, nello specifico strada di collegamento tra svincolo Bigini e la cosiddetta via Due Fontane;

5. Si richiede, ancora, di verificare la fattibilità di potenziamento, soluzione target, di un tracciato di collegamento che dalla nuova uscita di C.da Bigini possa collegare la vecchia viabilità di San Cataldo Scalo (S.P. 5), bypassando l’attuale restringimento presente prima della stazione di servizio di San Cataldo Scalo (piccolo ponte con tornantino con sede stradale molto stretta e tortuosa);

6. Infine, deve segnalarsi la necessità di manutenzione urgente della bretella che collega la Zona Industriale San Cataldo alla S.S. 640 lato Agrigento, con posa di segnaletica orizzontale e verticale e interventi di pulizia e decespugliamento della vegetazione.

L’auspicio è che la mozione, relativa ad una problematica avvertita da tutti coloro che hanno tentato di raggiungere la Città in questi ultimi giorni, venga condivisa e approvata da tutti i consiglieri comunali, al di là dell’appartenenza politica, con le eventuali e opportune integrazioni, e che l’amministrazione comunale si faccia portavoce delle legittime lamentele che devono trovare sponda nelle rappresentanze politiche.