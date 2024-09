San Cataldo. Il sito geo minerario di Gabara sta rinascendo grazie all’opera lodevole dei Forestali

SAN CATALDO. Si può dire che il sito geominerario di Gabara, dopo i danni che ha subito questa estate a seguito di un rovinoso incendio che ne ha distrutto e danneggiato parti di bosco e strutture precedentemente realizzate, sta lentamente tornando al suo aspetto pre estivo.

In questo senso, come ha segnalato il geologo Angelo La Rosa che ha avuto un ruolo importante con l’amministrazione Modaffari per la valorizzazione del sito geominerario sancataldese, ha sottolineato il lodevole impegno che stanno ponendo in essere i Forestali, forza motrice insuperabile. Angelo La Rosa s’è complimentato con tutti auspicando che, andando avanti con passione r oltre ogni immaginabile criticità, sarà possibile restituire il parco geominerario di Gabara alla sua bellezza originaria.