San Cataldo. Grande festa con tanti auguri e attestati di stima per il 45° anniversario di sacerdozio di don Giuseppe Anzalone

SAN CATALDO. Giornata di festa nella comunità parrocchiale di Santo Stefano e, più in generale, in quella sancataldese per il 45° anniversario di sacerdozio di don Giuseppe Anzalone.

Il parroco sancataldese, che è stato sempre impegnato nel sociale e nella promozione dei valori di solidarietà tra gli ultimi, è stato anche arciprete di San Cataldo.

In occasione del suo 45° anniversario, tante le attestazioni di stima e gli auguri alla sua persona da parte non solo di quanti lo conoscono ed apprezzano, ma anche di quanti hanno avuto modo di apprezzare il suo operato laddove è stato impegnato nel corso dei suoi 45 anni di sacerdozio.