Sale sul tetto di casa per farla finita, ma i Carabinieri lo fanno desistere e lo salvano

Era salito sul tetto di casa davanti agli occhi increduli dei familiari atterriti dalla paura: il rimorso per aver perso 80mila euro a causa di una compravendita di prodotti finanziari con il trading online gli aveva tolto la voglia di vivere ed era intenzionato a farla finita.

Dopo la telefonata di un cittadino al 112, i Carabinieri di Borgo Panigale (BO) si sono precipitati sul posto e, con molto tatto, hanno instaurato una conversazione con l’uomo, guadagnandone la fiducia, ascoltandolo e riuscendo a farlo desistere.

Compreso che stava per lasciare la famiglia nella disperazione. L’uomo, alla fine, è sceso e si è abbandonato ad un pianto liberatorio desistendo dal tragico gesto che stava per mettere in atto e che, solo l’intervento dei carabinieri, ha scongiurato.