Motori. La 69^ Coppa Nissena entra nel vivo con le verifiche a Pian del Lago. In totale 55 i nisseni che vi hanno aderito

CALTANISSETTA. La 69^ edizione della Coppa Nissena è entrata nel vivo con la giornata delle verifiche sportive e tecniche che si sono svolte a Pian del Lago, presso gli impianti sportivi di Caltanissetta, con tanti appassionati che sono accorsi per dare il benvenuto ai protagonisti.

La gara, organizzata dall’Automobile Club Caltanissetta e da DLF Academy è valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna sud, e per il Campionato Siciliano Auto Storiche e Moderne e assegna il Trofeo Michele Tornatore e il Memorial Luigi Campione.

Fra i 55 nisseni che hanno aderito alla gara di casa Salvatore Miccichè è stato uno dei primi a verificare. Il pilota che ha gareggiato in passato con le Sport CN, ha scelto la gara di casa per il suo esordio su una vettura di gruppo E2SC, l’Osella 2000 Turbo. -“Per me è tutta una scoperta questa macchina – afferma Miccichè – ho fatto solo un piccolo rodaggio in circuito a Sarno, ma ovviamente la risposta del Turbo in salita sarà diversa. Saranno fondamentali le ricognizioni di domani, poi domenica proverò ad affondare un po’ mettendo a frutto la mia conoscenza del tracciato”-.

Il comisano Samuele Cassibba torna a Caltanissetta, dopo il podio del 2024: – “Lo scorso anno sono stato secondo con la mia Nova Proto 01-02 Sinergy e primo di classe 2000, quindi siamo qui per fare una gara di vertice, ma sempre con l’intento del massimo divertimento”- ha dichiarato il pilota Ateneo Motorsport.

-“Partire con il numero 1 è già molto bello ed emozionante- ha sottolineato Luigi Fazzino – L’Osella PA 30 3000 sul veloce è molto adatta per cui puntiamo al massimo risultato su un tracciato che mi piace molto”-.

Toto’ Riolo, favorito fra le auto storiche su PCR A6 BMW, ha dichiarato -“Sono qui per festeggiare con i miei conterranei il titolo Tricolore di 4° raggruppamento appena raggiunto e ovvio che domenica, calata la visiera, sarà gara…e in quanto tale darò come sempre il massimo”-.