Il Questore di Caltanissetta Dr.ssa Pinuccia Albertina Agnello “dà il via” in sicurezza alla 69^ edizione della Coppa Nissena

CALTANISSETTA. Il Questore di Caltanissetta, dott. ssa Pinuccia Albertina Agnello “dà il via” alla 69^ Coppa Nissena. Stamane, con l’inizio della 69° Coppa Nissena, gara annoverata tra le più competitive e blasonate anche in territorio internazionale, comincia la due giorni di motori a Caltanissetta. Impegnati uomini e donne della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia per far sì che la manifestazione si possa svolgere all’insegna del rispetto delle norme, per la sicurezza dei piloti e di tutto il numeroso pubblico che negli anni ha sempre seguito la kermesse lungo i sentieri della valle di Capodarso.

Il Questore della provincia di Caltanissetta Dr.ssa Pinuccia Albertina Agnello, accompagnata dal dirigente del servizio Vice Questore Dr. Fabio Lacagnina e dal Commissario Dr. Enzo Rosa, ha voluto salutare gli organizzatori dell’evento augurando loro un buon lavoro e tutto il personale impiegato nei delicati servizi di sicurezza e Ordine Pubblico.