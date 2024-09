Garzeno, ex consigliere Candido Montini ucciso a coltellate in casa: è giallo sul movente

(Adnkronos) –

Candido Montini, ex consigliere comunale di Garzeno, è stato ucciso nella sua casa di Catasco, in provincia di Como. L'uomo di 76 anni, titolare di un negozio di alimentari della cittadina, è stato trovato morto ieri mattina dal fornaio del paese che, avendo visto la sua bottega chiusa, era andato a cercarlo a casa. L'uomo ha suonato al campanello più volte senza ricevere risposta. A quel punto ha scavalcato la recinzione della casa e ha trovato il corpo. Poi ha chiamato i carabinieri. Sul corpo dell'ex consigliere comunale diverse ferite da arma da taglio al collo e all'addome. Dai rilievi effettuati nell'abitazione non sembrerebbe mancare nulla. Candido Montini era una persona nota e attiva a Catasco: vedovo, con due figli, viveva da solo e gestiva il suo negozio di alimentari. Al momento gli investigatori non escludono nessuna pista, anche se sembra remota l'ipotesi di una rapina cruenta. L'uomo inoltre non avrebbe avuto nemici ma comunque si continua a scavare fra le sue frequentazioni e conoscenze: sarà fondamentale l'analisi delle telecamere di sorveglianza della zona. Sul corpo dell'uomo è stata disposta l'autopsia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)