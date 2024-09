Fino al 13 settembre l’Open Fiber Tour fa tappa a Campofranco

CAMPOFRANCO. L’amministrazione comunale ha reso noto che, fino al 13 settembre, l’Open Fiber Tour, iniziativa firmata Open Fiber, farà tappa a Campofranco.

Dalle 9 alle 18 sarà possibile trovare in Piazza Vittorio Veneto il truck di Open Fiber, che promuove i vantaggi della fibra ottica FTTH (Fiber To The Home), la connessione che garantisce le prestazioni più elevate disponibili sul mercato.

La fibra ottica permette ai piccoli comuni e alle grandi città di accedere ai vantaggi della #digitalizzazione, e per questo invitiamo i cittadini a recarsi presso il truck per richiedere le informazioni necessarie. Inoltre, per chi attiverà un’offerta con uno degli Operatori Partner riceverà un buono digitale dal valore di 100 euro.