Caltanissetta. Ufficiali di Gara “A. Anzaldi”: una rappresentanza incontra l’assessore allo Sport Petrantoni

Una rappresentanza dell’associazione Ufficiali di Gara “A. Anzaldi” di Caltanissetta è stata ricevuta presso il Comune di Caltanissetta dall’Assessore allo sport Toti Petrantoni, mercoledì 11 Settembre. Durante l’incontro si è avuto modo di illustrare il lavoro svolto dall’associazione e dei prestigiosi risultati ottenuti, come la presenza di ufficiali di gara di Caltanissetta al Gran Premio di Monza il 30-31 e l’01 Settembre 2024. Una presenza costante in ambito mondiale come il rally d’Italia svoltosi in Sardegna e le più prestigiose gare svolte in giro per l’Italia. Si sono poste inoltre le basi per una collaborazione tra il Comune e l’associazione per portare il nome di Caltanisseeta nei circuiti di tutto il mondo per far conoscere la nostra città. Molto attento e orgoglioso l’assessore Petrantoni. Sicuramente il Comune sarà presente nei progetti che nasceranno. Il Presidente Lillo La Verde ha consegnato una una targa all’assessore Petrantoni a suggello di una collaborazione che porterà nei prossimi mesi sicuramente a delle sinergie importanti.