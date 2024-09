Caltanissetta. Risiko Club Ufficiale, parte oggi il XV° Torneo open “Eclettica”

Stasera presso Eclettica Street Factory di via Rochester inizia il XV° torneo open “Eclettica”. Circa 20 le preiscrizioni al torneo. Dal rinnovato direttivo, eletto circa tre settimane fa, fanno sapere che chi vuole partecipare potrà farlo iscrivendosi sino alle 20.45 recandosi da “Eclettica” oppure attraverso le pagine social del Club. Il sorteggio dei tavoli avverrà alle 20,50 e poi alle 21,00 si inizierà a giocare.

La formula del torneo prevede 5 turni di gioco con la possibilità di uno scarto del peggior risultato (o assenza), i primi sedici in classifica alla fine dei 5 turni giocheranno le semifinali (mercoledì 30 ottobre) divisi in quattro tavoli, i rispettivi vincitori dei tavoli di semifinale giocheranno la finale (giovedì 7 novembre) e si aggiudicheranno i premi realizzati dall’artista ceramista Maria Pia Matraxia.

Il torneo è valido per la classifica del Ranking interno e dopo questo torneo, il primo in classifica verrà premiato come vincitore del Ranking 2024 “Eclettica”.

“Alla fine del torneo- dichiarano dal direttivo del RCU nisseno- abbiamo intenzione di fare una serie di amichevoli per coloro che vogliono avvicinarsi al gioco del Risiko! con informazioni sulle regole e sulle dinamiche del gioco. Poi a ridosso delle feste di Natale organizzare un torneo su due giorni, preferibilmente venerdì e sabato pomeriggio. Per finire con una grande “pizzata” sociale con scambio di auguri fra tutti i soci ed i giocatori. Perché riteniamo che il gioco è anche socialità, divertimento e scambio di esperienze”.

Abbinato al torneo ritorna il “ FantaRisiko1” , nato da un’idea di un socio del Club e che è stato esportato in altri Club d’Italia.

Quindi tutto pronto, per rivivere l’emozione del gioco di strategia più bello del mondo.