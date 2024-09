Caltanissetta, riapertura delle scuole: l’Amministrazione incontra i dirigenti scolastici

La permanente situazione di emergenza idrica che continua a vessare la Sicilia da diversi mesi e che interessa da vicino anche il territorio nisseno, maggiormente colpito dalla crisi, pone al centro del dibattito la riapertura delle scuole in vista dell’inizio prossimo dell’anno scolastico 2024/25, che per la nostra Isola è stato fissato per giovedì 12 settembre 2024.

Gli istituti di istruzione, infatti, necessitano di una fornitura adeguata per motivi igienico-sanitari, nonché per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza a tutela degli studenti e del personale scolastico.

A questo proposito, l’ assessore con delega alla Pubblica Istruzione, Vincenzo Lo Muto, ha convocato una riunione con i dirigenti scolastici di tutti gli Istituti Comprensivi di Caltanissetta, che sono stati ricevuti ieri, 2 settembre, presso la Biblioteca di Giunta di Palazzo del Carmine.

L’Amministrazione ha mostrato disponibilità al fine di attivare tutti gli strumenti utili a consentire una regolare ripresa delle attività didattiche.

In particolare, si è fatto punto della situazione per quanto riguarda le misure nei confronti delle scuole. Sarà necessario, infatti, mettere in atto una serie di linee guida che possano permettere ai dirigenti scolastici di vigilare sul consumo di acqua e segnalare comportamenti inappropriati, indicando anche eventuali guasti.

Nel corso dell’incontro, si è discusso anche della gestione dell’emergenza con una fornitura idrica tramite autobotti, che interverranno in caso di svuotamento delle vasche. Il dirigente della Direzione II, Ing. Giuseppe Tomasella, si è dichiarato disponibile insieme all’Ufficio Tecnico al fine di superare eventuali disagi.

La crisi che stiamo vivendo, inoltre, potrà rappresentare anche un momento di formazione per gli studenti, che saranno coinvolti in progetti di sostenibilità e che potrebbero organizzare insieme ai docenti delle giornate tematiche incentrate sull’importanza dell’acqua come risorsa.

“Le attività scolastiche rappresentano un elemento di sicurezza per le famiglie, poiché favoriscono un sano sviluppo umano e culturale dei figli – ha dichiarato l’assessore Lo Muto.

Stiamo lavorando in sinergia con i dirigenti scolastici per garantire una ripresa delle lezioni con la massima sicurezza sia dal punto di vista sanitario che in materia di prevenzione antincendio.

La parola chiara è programmazione: stiamo cercando di prevenire e progettare eventuali disagi con mezzi e persone in grado di limitare eventuali problematiche.

Al momento non ci sono motivi per mettere in discussione la data di inizio del 12 settembre individuata dal calendario regionale”.