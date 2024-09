Caltanissetta, nisseni in delirio per la strepitosa Serena Brancale: 8000 presenze in una splendida ed inedita via Libertà

Una Caltanissetta viva ed esplosiva si è vista ieri sera, 4 settembre, in via Libertà che straripava di nisseni in delirio per la supersonica Serena Brancale, l’artista pugliese, dal talento originale e fresco, che ha conquistato un posto nel cuore degli italiani con il suo “Baccalà in tour”.

Un successo che ha registrato circa 8000 presenze e battiti accelerati anche per i dj nisseni della famiglia AltriBpm, Dino Sole e Massimo Cacciatore, che hanno fatto tremare il palco con il loro djset spaziale.

















L’evento, che rientra nella rassegna “Settembre è Nisseno” disegnata ad arte dall’assessore allo Sport, Eventi e Spettacoli, Salvatore Petrantoni, ha offerto alla città uno spettacolo unico che ha saputo valorizzare la buona musica e acceso ancora di più la vita nella strada della “movida nissena”, portando anche ampia partecipazione ai locali vicini e alimentando, così, anche la crescita economica della città.

“È stata una serata incredibile – ha dichiarato l’assessore Petrantoni –, mi ha riempito di gioia vedere una via Libertà così piena di persone e la nostra città viva. È stata un’emozione indescrivibile.”

Condotta da Ernesto Trapanese, brillante ed energico, la serata ha travolto un intero pubblico entusiasta, che è stato pronto a vivere Caltanissetta in una maniera diversa, più viva e partecipata, con la volontà di risvegliarsi e di godere delle tante potenzialità che ha da offrire e che, giorno dopo giorno, stanno venendo alla luce.

Il grandissimo successo di ieri sera è il risultato di una visione , quella di Alfonso Grillo e Michele Spena, una visione che va oltre, premiato l’intuito ed anche un po’ di sana follia. Sognare aiuta. L’evento di ieri sera, in poche ore è entrato nei cuori dei nisseni, trasportati in una dimensione di musica e di divertimento che non si è conclusa, e che attende i prossimi giorni di settembre per regalare ancora emozioni e unire i tanti cittadini del capoluogo nisseno.