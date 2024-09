CALTANISSETTA. Incontro confronto tra i clubs della famiglia rotariana nissena, all’insegna dell’amicizia e dell’armonia. Nei giardini della prestigiosa villa storica Benintende Asarisi i presidenti dei quattro clubs protagonisti, Salvatore Candura per il Rotary, Erika Assennato per il Rotaract, Gaia Di Natali per l’Interact e Giuseppina Scarantino per l’Inner Wheel, esponendo i progetti già avviati e quelli di prossima realizzazione, hanno convenuto su una sempre più stretta collaborazione per i futuri appuntamenti di maggior rilievo.

Tra questi la rappresentazione teatrale del 27 ottobre prossimo, curata dal Rotary club, presso il teatro Moncada Rosso di San Secondo con l’opera La Pace tratta da una commedia di Aristofane e portata in scena dall’apprezzatissima Compagnia di Aldo Rapè. La manifestazione teatrale è finalizzata alla raccolta fondi per la Rotary Foundation. La serata si è conclusa con la cena e con lo spazio musicale proposto da un noto D.J. della città.