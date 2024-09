Caltanissetta. Il 25 settembre presidio della Cgil davanti la Prefettura per contrastare il DDL Sicurezza

CALTANISSETTA. Mercoledì 25 settembre la Cgil organizza un presidio davanti la Prefettura di Caltanissetta dalle ore 16:30 alle 18,30 per contrastare il DDL Sicurezza.

Il DDL in questione rappresenta un attacco al diritto di protesta poiché introduce una serie di nuove reati anche in presenza di manifestazioni pacifiche prevedendo fino a due anni di carcere per chi effettua queste proteste nelle strade o in altri luoghi pubblici: si tratta di norme pensate per colpire in maniera indiscriminata chi esprime il proprio dissenso verso le scelte compiute dal Governo o che manifesta pacificamente ma in maniera determinata per difendere il proprio posto di lavoro o contro le crisi occupazionali .

“Il presidio – ha spiegato la Cgil – si svolgerà in concomitanza dell’avvio della discussione al Senato del ddl sicurezza già approvato alla camera e che di fatto rappresenta una norma contro la libertà e il diritto di manifestare sancito dalla nostra Costituzione. Facciamo appello a tutte le forze democratiche del territorio per contrastare la scelta reazionaria di questo Governo che intende limitare se non annullare il diritto di ciascun cittadino a manifestare il proprio dissenso.

Segnali preoccupanti da parte di chi non ha realmente a cura la vera sicurezza delle persone ma intende perseguire una linea repressiva ormai da tempo intrapresa che mina i principi fondamentali della giustizia penale e dello Stato di diritto”. Aderiscono al Presidio: AUSER, SUNIA, FEDERCONSUMATORI, ANPI , LA RETE DEGLI STUDENTI MEDI, ONDE DONNE IN MOVIMENTO , LEGAMBIENTE , PD, MOVIMENTO 5 STELLE, CIRCOLO DI SINISTRA ITALIANA DI CALTANISSETTA, ASSOCIAZIONE AVANTI COSI’.