Caltanissetta. Il 14 settembre in Corso Umberto la Giovane Orchestra Sicula propone “Film in Musica”

CALTANISSETTA. Oggi, Sabato 14 settembre si terrà il concerto di musiche da film ideato dalla Giovane Orchestra Sicula e promosso dal Comune di Caltanissetta nell’ambito del programma di Settembre è Nisseno. Corso Umberto la location dell’evento che dalle ore 20:30 si trasformerà in un vero e proprio angolo di musica cinematografica. In programma Nino Rota, Bacalov, Williams e Morricone.

Sul palco, oltre i ragazzi e i professori della Giovane Orchestra Sicula anche la Corale Polifonica Renzo Chinnici e il coro Gospel Joy’s Chorus che per l’occasione si uniranno per dare vita ad una sola voce, comune e senza differenze. Direttore musicale dell’evento il giovane Raimondo Capizzi, conosciuto ormai nel panorama musicale, soprattutto nel nisseno perché ideatore e produttore di numerosi concerti organizzati per la cittadinanza tutta. A presentare la serata Assunta Tirrito. Appuntamento alle ore 20:30, corso Umberto a Caltanissetta