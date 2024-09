Caltanissetta, depositata dal consigliere comunale Federica Scalia(M5S) l’interrogazione “Aggiornamento sui lavori della piscina comunale”

È stata depositata in data odierna presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale di Caltanissetta, dal Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle, Federica Scalia, l’interrogazione “Aggiornamento sui lavori della piscina comunale”.

Nei fatti il Movimento 5 Stelle chiede al Presidente del Consiglio Comunale di Caltanissetta l’inserimento all’ordine del giorno della prima seduta utile di “Question Time” l’Interrogazione.

“Premesso che la città di Caltanissetta è ancora priva di una struttura sportiva importante – scrive Federica Scalia –, come una piscina comunale fondamentale per rispondere ai bisogni di tanti cittadini: famiglie, bambini, persone disabili, le quali potrebbero fruire dell’impianto senza dover vivere quotidianamente il disagio di recarsi presso altri Comuni o strutture private per soddisfare la propria esigenza sportiva e anche riabilitativa. Che la struttura a tutt’oggi rimane chiusa, senza fornire ai cittadini aggiornamenti sullo stato dei lavori in corso. Che nonostante “l’apparente” superamento degli ostacoli burocratici/amministrativi e tecnici per la conclusione dei lavori, nonché la mancata consegna dell’impianto, ad oggi, avere una piscina comunale funzionante, in grado di fornire servizi utili, sia soltanto una chimera, condizione di forte disagio, cui i cittadini sono stati costretti a subire, in questi ultimi anni, loro malgrado – continua Federica Scalia –. Nonostante le varie promesse di questi ultimi anni sui tempi di consegna della piscina, i cittadini nisseni hanno il diritto di avere puntuali informazioni sullo stato dell’arte dei lavori. Il poter disporre di una struttura sportiva comunale dove potere svolgere attività inerente a essa, sono un diritto legittimo.

Il Consigliere Comunale Federica Scalia interroga il sindaco e l’assessore competente di fornire chiarimenti su quanto descritto in merito, e se, “quanto enunciato possa essere oggetto di aggiornamento e d’informazioni puntuali sulla tempistica reale circa l’apertura della piscina, al fine di superare la condizione enigmatica che ha privato fino ad ora i cittadini di una dovuta comunicazione efficace, di fornire informazioni su eventuali criticità riscontrate allo stato attuale e/o difformi rispetto all’iter procedurale in corso”.