Caltanissetta, contrasto all’immigrazione clandestina: rintracciati dalla Polizia di Stato tre irregolari

La Polizia di Stato di Caltanissetta nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dell’immigrazione clandestina, nei giorni scorsi, ha proceduto al controllo di numerosi cittadini stranieri nel Capoluogo e nelle città di Gela e Niscemi; tre di questi sono risultati irregolari, poiché privi di permesso di soggiorno. L’operazione di Polizia denominata “Oscar 5”, giunta alla quinta programmazione, disposta dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza su scala nazionale, condivisa dal Questore in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, è finalizzata a contrastare l’immigrazione clandestina attraverso l’azione di rimpatrio di stranieri irregolari giunti o presenti sul territorio nazionale. I tre stranieri espulsi sono cittadini rispettivamente di nazionalità ghanese, egiziana e cingalese. Il primo, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, è stato identificato dalla Squadra Mobile all’interno di in un’abitazione del Centro storico del Capoluogo e trovato in possesso di hashish. Il secondo, di nazionalità egiziana, e il terzo di nazionalità cingalese, sono stati fermati dai poliziotti rispettivamente nel Capoluogo e a Niscemi ed erano entrambi privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto. Tutti e tre sono stati condotti presso l’Ufficio Immigrazione della Questura che, dopo gli adempimenti di legge, ha emesso decreti di espulsione. L’egiziano, in particolare, è già stato rimpatriato nel Paese di origine.