Basket maschile serie C. Presentata al foyer del Comune l’Invicta

Si è svolta presso il foyer del comune, in presenza del sindaco Walter Tesauro, dell’assessore allo sport Salvatore Petrantoni e del presidente del consiglio comunale Gianluca Bruzzaniti, la presentazione dell’Invicta basket.

Erano presenti tutti gli atleti della prima squadra che l’anno scorso ha ben figurato nel campionato di serie C di basket e che dalla prossima settimana si ritroveranno ai nastri di partenza per affrontare la nuova stagione. Tante le novità in cantiere nella società nissena.

Dopo il saluto del presidente Lillo Terrana e l’intervento tecnico del coach Peppe Spena sulla stagione che sta per iniziare, il direttore generale Vincenzo indorato ha spiegato ai presenti la progettualità: un programma ambizioso a medio termine che vede il coinvolgimento di imprenditori e cittadini attraverso la formula della partecipazione condivisa, dove tutti sono parte attiva del progetto comune che è lo sport per i giovani, con l’obiettivo a medio termine di portare la prima squadra verso parquet più prestigiosi.

La formula dell’ azionariato popolare, con la possibilità di essere socio sostenitore di una serie di iniziative che la società Invicta metterà in campo, implicherà non solo l’idea di partecipare ai campionati ma di essere una realtà sociale e sportiva sempre più strutturata con degli obiettivi chiari. Già la società, con il suo vivaio e con gli innumerevoli atleti tesserati, rilancia il proprio impegno verso la città, con la duplice ambizione di raggiungere risultati sul piano agonistico ma anche su quello civico del rilancio dello sport come strumento di partecipazione attiva alle politiche comunitarie.

La spinta motivazionale parte dal vedere pieni gli spalti del Pala Cannizzaro dove una media di 700 persone gratuitamente e per scelta della società, hanno potuto godere lo scorso anno, dello spettacolo offerto dai nostri atleti. Il sindaco Tesauro insieme all’assessore Petrantoni, storico tifoso Invicta, hanno ribadito la vicinanza e il sostegno alla squadra. Va piacevolmente segnalata la presenza di un nutrito e gradito gruppo di consiglieri comunali: Miccichè, Mazza, Cancelleri e Gambino