Basket Maschile serie C. L’Invicta si rinforza ancora nel mercato. Preso Mizi Yabre

Altro rinforzo per l’Invicta in vista della prossima stagione 2024/2025 nella quale il quintetto di coach Spena militerà nel campionato di serie C maschile. Il nuovo rinforzo di mercato è Mizi Yabre. Nato in provincia di Vicenza, classe 2003, Mizi ha mosso i primi passi cestistici nella Pallacanestro Arzignano.

Dopo aver giocato nei campionati Under 19 Eccellenza e C Gold con il San Bonifacio, nella scorsa stagione si è distinto tra Cassino e Altamura in Serie C. La società dell’Invicta, nell’annuciarne l’arrivo, ha anche inteso ringraziare il procuratore Vincenzo Di Biaso per la collaborazione e disponibilità