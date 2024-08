WhatsApp – In arrivo nuove funzionalità per Avatar e sistema di verifica

(Adnkronos) – Meta sta per trasformare in modo radicale il modo in cui interagiremo con l'app di messaggistica, grazie ad una serie di aggiornamenti che renderanno la comunicazione ancora più personalizzata e sicura. WhatsApp è infatti al lavoro su una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di visualizzare i propri avatar personalizzati nella schermata delle informazioni chat. Questo aggiornamento, segnalato da WaBetaInfo, offrirà un tocco più personale alle conversazioni, permettendo agli utenti di mostrare i propri avatar accanto alle foto profilo.

Gli avatar su WhatsApp sono rappresentazioni digitali personalizzate che possono essere utilizzate come sticker o immagini del profilo. Gli utenti possono già creare avatar unici personalizzandoli tra diverse opzioni di acconciatura, tonalità della pelle, abbigliamento e accessori. Con questo aggiornamento, WhatsApp mira a rendere questi avatar ancora più espressivi e adattabili alle preferenze individuali, offrendo ulteriori opzioni di personalizzazione. Ma non è tutto. WhatsApp sta anche lavorando su un altro aggiornamento che riguarderà il sistema di verifica degli account. Presto, il tradizionale badge verde utilizzato per i canali e le aziende verificate sarà sostituito da un badge blu, simile a quello già presente su Facebook e Instagram. L'obiettivo è rendere più evidente l'autenticità degli account verificati, aiutando gli utenti a distinguere i profili reali da quelli potenzialmente fraudolenti. Whatsapp ha annunciato da poco di aver raggiunto i 100 milioni di utenti attivi nei soli Stati Uniti.

